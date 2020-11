Deux hommes âgés de 33 et 36 ans ont été interpellés lundi vers minuit, avenue du Forum à Laeken, pour avoir détruit puis dévalisé deux horodateurs, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Les deux suspects, pris en flagrant délit de vol, ont été mis à disposition du parquet.

Une patrouille de police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée avenue du Forum à Laeken, lundi vers minuit, pour des agissements suspects. Sur place, la patrouille a remarqué la présence des deux hommes, qui étaient donc en infraction à la mesure de couvre-feu, en train de malmener un horodateur de la Ville de Bruxelles.

Les policiers ont interpellé les deux individus, en possession d'un tournevis et d'un sac contenant des pièces de monnaie. Ils ont ensuite constaté que deux horodateurs présentaient des traces d'effraction et avaient été vidés. Les suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles et l'argent a été restitué à la Ville.