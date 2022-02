Roney, sa femme Oziane et leurs deux enfants habitent dans un studio d’une dizaine de mètres carrés. Ils ont quitté le Brésil il y a quatre ans dans l’espoir de trouver un travail et une vie meilleure à Bruxelles. Seulement voilà, l’État Belge n’a octroyé ni permis de séjour, ni papiers à la famille. Il y a neuf mois, Heithor, leur second fils, est né prématurément. Le bébé souffre d’une hémorragie cérébrale et d’une bronchiolite contractée suite à un virus. “Le médecin dit que le bébé ne marchera jamais et ne parlera pas”, mais ses parents restent confiants et espèrent que Heithor poursuivra ses progrès.

En décembre dernier, Roney prend rendez-vous au CHU Saint-Pierre pour que son fils reçoive une quatrième dose de son vaccin contre le virus. Mais l’assistante sociale qui l’accueille refuse d’entamer les démarches médicales car la carte de CPAS de Roney ne serait plus valable.

(...)