Une victime a été transférée vers l'hôpital militaire.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à deux reprises ce mercredi pour des problèmes de CO. Le premier déploiement a eu lieu vers 14h26 avenue De Roovere.



Un détecteur CO s'est déclenché dans un appartement au 3ème étage de l'immeuble. L’alarme s'est mise en route après l'allumage de la chaudière. L’occupant a eu le bon réflexe en coupant la chaudière et en ouvrant les fenêtres. Il a alors fait appel aux pompiers via le numéro 112. Sur place, les services de secours ont constaté qu’il y avait effectivement un souci avec la chaudière. Les pompiers ont coupé l’arrivée de gaz en conseillant de faire appel à un technicien agréé pour vérifier la chaudière.

Plus tard dans la journée, une ambulance a été demandée vers 17h16 pour un malaise à Schaerbeek, rue Ernest Laude dans un appartement au 2ème étage d'un immeuble. Le détecteur CO des ambulanciers s'est mis en route en pénétrant dans le logement. La police, sur place, et les ambulanciers ont dû insister fortement auprès des 2 personnes présentes pour quitter les lieux. L’appartement a été ventilé. Les pompiers et Sibelga ont été demandés sur place. Une forte concentration, mortelle dans certains cas, a été mesurée. Les compteurs de gaz ont été fermés et scellés par Sibelga.



Les occupants, les ambulanciers et les policiers ont été examinés par le médecin du Smur sur place. L’occupant de l’appartement et son visiteur ont été évacués vers l'hôpital. Plus tard dans la soirée, un des malades a été transféré vers l’hôpital militaire pour une oxygénothérapie en milieu hyperbare.