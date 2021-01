Durant le weekend du 23 et 24 janvier 2021, la zone de Police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) est intervenue à deux reprises pour des lockdown parties, interdites dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Les policiers sont intervenus dans un snack chaussée de Haecht à Saint-Josse-ten-Noode qui, samedi soir, faisait également office de bar à chicha clandestin. "En effet, samedi soir, la BTA et les enquêteurs en civil de la police locale ont constaté des allers et venues dans cet établissement après 23h, malgré le couvre-feu et l’heure de fermeture obligatoire. Avec l’accord du parquet, les policiers sont entrés dans l’établissement et ont constaté que 16 personnes étaient présentes sur place en train de fumer des chichas", explique la zone de police dans un communiqué. "16 PV Covid ont été dressés à l’encontre des personnes présentes ainsi qu’un PV à l’encontre du responsable de l’établissement. De plus, sur instruction du Parquet, les 140 chichas, le tabac et les accessoires découverts sur place ont été saisis et seront détruits. Enfin, les douanes dresseront une amende pénale de 500€ par kilo de tabac illégal saisi."

Ensuite, ce dimanche 24 janvier vers 15h45, la police locale a été informé qu'un débit de boissons rue Josaphat à Schaerbeek avait discrètement ouvert ses portes à des clients. La première patrouille arrivée sur place a constaté que c'était bien le cas. A l’arrivée des renforts, les policiers sont intervenus afin que la clientèle ne puisse pas s’enfuir. 30 PV Covid ont été dressés contre les personnes présentes. Le tenancier sera convoqué par la zone de police pour audition.

Aucun incident ni de blessé n’a eu lieu lors de ces interventions.