Cinq années après la naissance de la première Auberge Espagnole à Etterbeek, et un an après celle de St-Gilles, voici 2 nouvelles enseignes : une à Jette et une autre à Woluwe-Saint-Lambert, premier arrêt d’une Auberge itinérante qui changera de location tous les six mois.

Créé par hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, l’incubateur l’Auberge Espagnole met à disposition un espace commercial à moindre coût à Bruxelles. On vient y tester un métier, un concept, un produit, une localisation avant de se lancer dans des investissements à plus long terme. Une aubaine pour les entrepreneurs bruxellois.

La crise actuelle n’entache nullement l’envie d’entreprendre à Bruxelles. Les résultats d’une enquête réalisée par hub.brussels au printemps 2021 l’avait déjà montré et les nombreux retours de terrain vont dans le même sens. Nombreux sont les entrepreneurs à déborder de projets. Aussi, en raison de l’expansion des demandes des commerçants et des nombreuses propositions des communes, hub.brussels a décidé de renforcer son offre d’accompagnement en lançant deux nouvelles Auberges Espagnoles à Jette et Woluwe-Saint-Lambert.

« Ces deux nouvelles Auberges Espagnoles s’inscrivent dans la volonté du Gouvernement bruxellois de développer tout type d’initiative et de dispositif qui permet aux entrepreneurs, commerçants et artisans de tester leurs idées avant de se lancer. En accompagnant des commerces misant l’artisanat et les circuits courts, la Région fait aussi le choix de la transition économique. », explique Barbara Trachte, Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique.

Dernière nouveauté : l’Auberge Espagnole itinérante

Cette nouvelle Auberge, dite itinérante, se déplacera tous les 6 à 7 mois de quartier en quartier dans Bruxelles afin de répondre aux demandes des communes et de tester ainsi différentes implantations. Elle permettra également au candidat, s’il le désire, de reprendre la cellule commerciale par la suite.

Actuellement implantée à Woluwe-Saint-Lambert jusque fin juin 2022, l’auberge itinérante est occupée par slo.li une boutique de produits et services durables. La localisation suivante est prévue sur la commune d’Anderlecht de juillet 2022 à fin janvier 2023.

En novembre, c’est à Jette qu’une nouvelle Auberge espagnole a ouvert ses portes. Elle est occupée par la boutique D’Almeida, House of Socks qui propose des chaussettes en matières nobles made in Portugal jusqu’au 31 janvier 2022.

hub.brussels compte actuellement 4 pop-up commerciaux (Auberges Espagnoles) et un pop-up horeca (Kokotte). L’Auberge Espagnole d’Etterbeek a soufflé ses 5 bougies cette année. À noter que L’Auberge Espagnole de Saint-Gilles fermera ses portes fin janvier comme initialement prévu par contrat de bail. Mais de nouveaux pop-up sont déjà à l’étude.

« Avec ses incubateurs, hub.brussels joue un rôle essentiel et insuffle l’envie d’entreprendre et de se lancer, tout en limitant les risques, dans un contexte particulièrement incertain pour les commerçantes et commerçants. L’incubateur commercial permet au candidat de se professionnaliser au contact de la clientèle. hub.brussels soutient des concepts durables et/ou innovants socialement et participe à la redynamisation des quartiers commerçants. Depuis plus d’un an, notre Agence se mobilise pour les publics fragilisés par la crise du COVID-19 et pour lesquels les obstacles à l’entrepreneuriat sont nombreux. Les commerçants et les néo-entrepreneurs en font évidemment partie.», explique Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels.

Un réseau d’incubateurs et d’accélérateurs en expansion

La nouvelle Auberge vient étoffer le réseau d’incubateurs et d’accélérateurs, développé depuis plusieurs années par hub.brussels afin de soutenir et encadrer les candidats tentés par l’aventure entrepreneuriale. Lancé il y a cinq ans, le projet Auberge Espagnole est une réelle réussite comme l’atteste le taux de satisfaction des candidats qui est de 84 %. Et 100 % des entrepreneurs affirment qu’ils referaient l’expérience sans aucune hésitation.

Les Auberges Espagnoles, ce sont aussi plus de 1 600 heures d’accompagnement et 55 événements. Et sur 26 projets sortis, 18 ont sauté le pas et ont ouvert leur propre boutique.

Si ces projets ont pu voir le jour et connaissent aujourd’hui un franc succès, c’est également grâce à la bonne collaboration avec les communes, qui interviennent notamment aux niveaux financier, logistique et communication et sont des partenaires clef dans la réussite de ces projets.

hub.brussels accompagne les entrepreneurs sur tous les stades de développement du commerce. En amont de l’incubateur on retrouve la couveuse d’idées qui a pour but d’aider l’entrepreneur à développer son idée de commerce ou de restaurant et en aval, notamment, une aide à l’implantation.

Les auberges recherchent leurs futurs occupants

Afin que les différents incubateurs de hub.brussels puissent accueillir de nouveaux candidats, un appel à candidatures est lancé dès aujourd‘hui jusqu’au 17 janvier 2022. Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur le site de hub.brussels.