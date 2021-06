Ce weekend, deux passerelles cyclo-piétonnes sont posées au-dessus du canal de Bruxelles : à hauteur du Mima et du parc de la Porte de Ninove pour l'une et à proximité de la station de métro Comte de Flandre dans le prolongement de la rue Sainte-Marie pour l'autre.

"Ces passerelles offriront des liaisons inter-quartiers plus efficaces pour les piétons et les cyclistes, notamment grâce à leur connexion à l’Itinéraire Cyclable Régional longeant le canal", souligne Beliris, en charge de ce chantier.

Arrivées par péniche depuis leur atelier, les structures des deux passerelles seront soulevées par des grues sur bateau et au sol et installées à leur place finale. Ensuite, les travaux des passerelles et de leurs abords immédiats suivront.