La Fédération Horeca Bruxelles avait demandé de nouvelles primes. Elles seront disponibles pour l’Horeca dès le 25 et le 27 octobre. Ces primes ont été approuvées par le Gouvernement bruxellois pour soutenir plusieurs secteurs. Ce sont 61 millions d’euros d’aides qui ont été débloquées.

45 millions pour la prime de « relance »

Pour les restaurants, les cafés et les fournisseurs qui ont enregistré une perte de 60% de chiffre d’affaire recevront 2000 euros pour les « starters ». Les discothèques, l’évènementiel, la culture, le tourisme, le sport et le transport de personne, qui ont enregistrés 40% de perte de chiffre d’affaire recevront 3000 euros pour les « starters ». Les autres primes sont calculées en fonction de la perte du chiffre d’affaire et du nombre de membre du personnel.

16 millions pour la prime « hébergements tourisitiques »

Une prime pour les hébergements touristiques sera quant à elle disponible dès le 27 octobre. Les hôtels et appart-hôtels recevront une aide de 1100 euros par chambre. Les résidences de tourisme, les hébergements chez l’habitant et les terrains de camping recevront 12 500 euros par établissement. Les auberges de jeunesse vont recevoir 1100 euros par unité de logement.