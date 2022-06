Deux pavés dans la façade de son magasin : "Wemmel, c'est en train de devenir Molenbeek" BruxellesVidéo La Rédaction

Y a-t-il un gang de briseurs de vitrines à Wemmel ? Lundi soir, à 00h06 très précisément, l’alarme du magasin M&J Kitchen Solutions retentit. Alertés, les voisins appellent la police. Ils ont cru entendre des coups de feu. Le patron de cette enseigne spécialisée en installation de cuisines et salles de bains est lui aussi réveillé. Moins de 30 minutes plus tard, lorsqu’il déboule au coin de l’avenue de Limbourg de Stirum et de l’avenue des Eburons, la police est déjà sur place : cinq véhicules et la brigade anti-agression.