Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, samedi peu avant minuit, pour un incendie dans un immeuble situé chaussée de Boondael à Ixelles. Quatre personnes ont dû être évacuées par les pompiers, dont deux ont été transférées à l'hôpital pour intoxication.

"Une dame, vivant dans une habitation en face de l'immeuble sinistré, a entendu un détecteur de fumée s'y déclencher puis a vu de la fumée. Elle a immédiatement contacté la Cellule d'Urgence 112", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Là encore, on remarque l'utilité des détecteurs de fumée. Cela nous a fait gagner de précieuses minutes. Les pompiers sont arrivés très vite sur place et le feu, qui avait pris dans la cave pour une raison encore indéterminée, a été vite maîtrisé", a-t-il dit.

"Les pompiers ont évacué une personne au troisième étage via l'auto-échelle, et ont évacué trois autres personnes via la cage d'escaliers. Une cinquième personne est sortie d'elle-même. Trois de ces cinq personnes ont été examinées par le médecin du SMUR sur place, dont deux ont ensuite dû être transférées à l'hôpital pour intoxication suite à l'inhalation de fumée", a précisé Walter Derieuw. "Comme la cave n'était pas fermée par une porte coupe-feu, toute la fumée s'est propagée dans les étages. La ventilation a donc pris beaucoup de temps, mais les habitants ont ensuite pu regagner leurs appartements", a déclaré le porte-parole des pompiers.