Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mardi vers 02h45, pour une personne retrouvée inconsciente dans son appartement, avenue des Villas à Saint-Gilles. La victime, une femme d'une quarantaine d'années, a été emmenée à l'hôpital, tout comme son fils, qui avait appelé les secours.

"Nous avons reçu un appel d'un jeune homme qui a trouvé sa mère inconsciente chez eux. Sur place, les secours ont constaté qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone. La femme, mais aussi son fils, étaient intoxiqués. Ils ont été transportés à l'hôpital", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"La cause est un problème d'évacuation des gaz de combustion d'un système de chauffage. L'installation était non conforme. Sibelga a dû couper le gaz dans toute la rue", a-t-il précisé. Les pompiers de Bruxelles rappellent une nouvelle fois qu'il est primordial de faire installer par un technicien agréé des appareils de chauffe conformes et de faire les entretiens requis à temps. Il est également toujours indispensable de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une ventilation des pièces et d'aérer fréquemment.