Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dimanche après-midi pour un incendie dans une maison à Schaerbeek.

Un dégagement de fumée avait été aperçu par deux inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Nord. Ces derniers ont ensuite procédé à l'évacuation des habitants en attendant l'arrivée des pompiers. L'un s'est légèrement brûlé et le second a été intoxiqué au cours de leur opération de sauvetage. "Les pompiers sont intervenus dimanche vers 15h35 pour un incendie dans une maison de trois étages, avenue Emile Max à Schaerbeek. Un dégagement de fumée et de flammes, provenant d'un garage au rez-de-chaussée, avait été signalé par une patrouille de police de la zone Bruxelles-Nord", a indiqué lundi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Les deux inspecteurs ont immédiatement procédé à l'évacuation des occupants de la maison. Suite à leur action, l'un d'eux s'est légèrement brûlé au bras et l'autre à été légèrement intoxiqué par la fumée. Ils ont été emmenés à l'hôpital mais ont pu le quitter le jour même. Grâce à leur action, les occupants sont sains et saufs", a déclaré Walter Derieuw.

Le garage sinistré servait d'entrepôt pour un commerce à proximité. Il était rempli de palettes qui ont pris feu. "Le bardage en plastique de la corniche a fondu et le double vitrage de l'appartement du premier étage s'est brisé. Le gaz et l'électricité ont été coupés par Sibelga", a encore expliqué le porte-parole des pompiers.

Vingt soldats du feu étaient à pied d'oeuvre pour maîtriser l'incendie. Deux autopompes et deux autoéchelles ont été dépêchées sur place, ainsi qu'une ambulance et le SMUR de l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek.