"À la table-là, j’ai bu ma première grenadine. À six ans", sourit Patrick Debouverie attablé dans un coin de l’emblématique Brasserie Verschueren. Un établissement, inauguré en 1880, et qui a autrefois appartenu à sa famille et dont il use les chaises en bois depuis son enfance.

Échevin saint-gillois pendant 36 ans aux côtés de Charles Picqué, le libéral profite de sa retraite pour s’adonner à l’écriture d’ouvrages historiques sur sa commune. Avec le Cercle d’Histoire de Saint-Gilles, il vient de publier un ouvrage dédié au secteur Horeca : "Hôtels, estaminets, cafés, restaurants. Saint-Gilles, du 18e siècle aux années 1960".