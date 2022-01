En 45 ans de vie politique, Didier Gosuin (Défi) a usé - et pas qu'un peu - les sièges de l’hémicycle auderghemois. Ce jeudi, celui qui porte l’écharpe mayorale depuis 1995 participera à son dernier conseil en tant que premier citoyen d'Auderghem. À l’ordre du jour de la séance : la prise d’acte de la lettre de démission. "C’est désormais irrévocable", nous confie Didier Gosuin. "Je me sens très bien, car la décision est mûrement réfléchie et a été communiquée en toute transparence", indique celui qui dès la prochaine séance redeviendra un "simple conseiller" si on peut le dire ainsi.