En 2013 à Uccle et dans une dizaine d'autres communes bruxelloises, MR, CDH et Défi avaient voté en faveur de la motion aujourd'hui remise sur le tapis par Ecolo.

La proposition d'Ecolo de relancer le Réseau express bruxellois a suscité de nombreuses réactions politiques. Ce matin, le MR et le CDH ont tiré à boulet rouge sur cette proposition.

Le MR a ainsi dénoncé "l'hypocrisie" des Verts, "foncièrement anti-métro". Quant au CDH, s'il assure "soutenir de longue date la mise en place d'un réseau express bruxellois", il appelle "à ne pas tout mélanger". "Chacun son métier", estiment en effet les humanistes. "Bottant en touche sur le métro qu'il abhorre, Ecolo recycle à son compte une offre de transport intra-bruxelloise qui existe depuis 2015, à savoir le réseau S de la SNCB", pointe pour le MR le député fédéral Gautier Calomne. "En vérité, l'enjeu principal, ce n'est pas mettre des wagons de la Stib, des Tec ou de De Lijn sur les rails. Le véritable défi, c'est bien de 'promotionner' davantage ce réseau SNCB auprès du grand public", ajoute-t-il.

Gautier Calomne regrette par ailleurs "cette incapacité d'Ecolo à respecter les décisions et les stratégies qui engagent la Région pour des décennies, sans regard des évolutions des majorités politiques, et ce à tous niveaux de pouvoir confondus". "On ne peut pas décemment se plaindre de l'enfer de la mobilité et de la dégradation de la situation environnementale tout en combattant les actes qui ont déjà été posés pour le métro", poursuit le député libéral selon qui Ecolo reste avant tout "le parti anti-métro".

Le député fédéral - il n'est pas le seul - a la mémoire courte ! Il oublie de rappeler que le MR a voté en faveur du projet de Réseau express bruxellois porté par Céline Delforge en 2013. "A l'époque, nous avions présenté des motions portant ce projet dans les communes concernées", se rappelle la députée Ecolo. "Et le MR ucclois - Didier Reynders donc - l'avait signé. Céline Fremault également !" L'agence de presse Belga écrivait en effet ceci le 31 mars... 2013 !

"Le Conseil communal d'Uccle a marqué, jeudi soir, son soutien au déploiement d'un réseau express bruxellois (REB) dans les cinq gares SNCB existantes sur le territoire ucclois et sur une sixième à créer à proximité du Lycée français.La motion propose une desserte régulière à une fréquence de 15 minutes, étendue en soirée et le week-end. Elle demande au gouvernement bruxellois de soutenir cette proposition dans le cadre de ses concertations avec la SNCB et au gouvernement fédéral d'inscrire la mise en service de ce REB dans le cadre du Plan Pluriannuel d'Investissement 2013-2025."

"La gare de Linkebeek, qui jouxte la commune, a également été prise en considération dans l'élaboration du projet. Déposée par Thibault Wyngaard pour Ecolo, cette motion a été cosignée par les tenants de la majorité Didier Reynders (MR), Emmanuel De Bock (FDF) et Céline Fremault (CDH)."

Ceci pour Uccle. La même motion été présentée dans une dizaine d'autres communes à l'époque. Elle avait également suscité l'enthousiasme de tous les partis démocratiques. Les mêmes qui retournent leur veste aujourd'hui...