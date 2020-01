Le 22 janvier dernier, le parti Groen a publié sur sa page Facebook une offre d'emploi présentant une femme voilée. Un geste peu apprécié par le parti DierAnimal qui n'a pas hésité à le faire savoir sur sa page Facebook. "La religion n'a pas sa place en politique. Qu'en pensez-vous ? Mais pour certains partis, ça ne pose apparemment pas de problèmes. Et ils aiment jouer à des jeux communautaires. Nous ne trouvons pas normal de faire cette sorte de politique et nous sommes pour une séparation complète de la religion et la politique, de la religion et l’état."

Un sujet qui a, sans surprise, suscité un tollé de commentaires arguant dans l'un ou l'autre sens.





De son côté, la députée DierAnimal qui siège au parlement bruxellois Victoria Austraet a précisé qu'elle ne partageait cette fois pas la même vision que son parti. "Ce n'est pas ma lecture. Pour moi, c'est juste Groen qui applique l'inclusion promise dans son programme. Ils ont fait d'autres offres d'emploi avec d'autres profils. Il faut évidemment séparer la religion de la politique, je partage cet avis, mais pour moi il ne s'agit pas ici de communautarisme. Chacun fait l'offre d'emploi qu'il souhaite, d'autant plus que celui-ci est inclusif. Cela représente la situation en Belgique et à Bruxelles en particulier."