La vie n’est pas facile pour les hôtels. Après deux ans de confinement, le tourisme n’a pas encore repris son envol. Cela n’empêche pas les dirigeants de dénicher de nouvelles idées. Pour celles et ceux qui aiment les bars d’hôtel pour leur atmosphère si particulière et l’occasion d’y siroter discrètement un café ou un cocktail à n’importe quelle heure de la journée (ou presque), l’hôtel bruxellois cinq étoiles situé à quelques mètres de la Grand Place, l’Amigo, a toujours mis un point d’honneur à proposer une carte à ses clients au Bar A.

Depuis peu, un accent 100% bruxellois (non peut-être) s’est invité dans ce haut lieu de la capitale qui a accueilli les plus grandes stars du showbiz et de la politique. Désormais, vous pouvez commander un plat typique de notre capitale (actuellement en soirée mais bientôt en lunch) : le tartare. Non pas un tartare tout bête mais le tartare comme on le considère à Bruxelles : tartare, frites et croquettes de crevettes. La direction a réussi à réunir les trois ténors dans leur catégorie : Henri Dierendonck, le meilleur boucher de Belgique, Patrick Decorte, la meilleur frite de Bruxelles, et Cédric Mosbeu alias Fernand Obb Delicatessen, élu meilleure croquette de crevettes de la capitale en 2018 et 2019.

Ajoutez-y les mignardises de Laurent Gerbaud, le meilleur chocolatier bruxelles 2021 et vous avez la totale.