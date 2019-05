Le SMS tant attendu par les fans sur le lieu du spectacle n'est jamais arrivé...

Il était attendu ce dimanche après-midi dans un lieu tenu secret. Pour le savoir, les fans devaient payer leur place et attendre un SMS pour découvrir le lieu du spectacle, prévu dans Bruxelles ou dans sa proche périphérie. Sauf que le SMS n'est jamais venu. L'humoriste ultra-controversé et persona non grata à Bruxelles s'est fait incendier sur les réseaux sociaux.

"Que tu sois interdit est une chose, c'est dommage et petit de la part de nos politiques mais laisser tes fans sans nouvelles pendant des heures, les laisser tourner dans Bruxelles dans l'attente d'un SMS qui finalement n'arrivera jamais je trouve ça scandaleux ! Je suis extrêmement déçue du manque d'organisation et de communication pour cet événement qui devait être une bonne soirée... À l'heure actuelle c'est un véritable manque de respect ! J'espère que tu auras au moins l'obligeance de rembourser ceux qui n'auront pas pu faire le déplacement", a ainsi déclaré un fan sur la page officielle de Dieudonné. "Ca pue l'arnaque Dieudo, très déçu, tu fais partie du système", a lancé un autre.