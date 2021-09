Ce vendredi, c’est le baptême du feu, ou plutôt de l’air, pour Dinner on the wheel. Le concept ? Un menu étoilé servi dans les nacelles de la grande roue située place Poelaert. Du vendredi 10 au samedi 18 septembre, 40 nacelles reçoivent de deux à quatre convives pour un dîner rotatif au-dessus des toits de Bruxelles. Pour manger, bercé dans les bulles de la grande roue, les réservations étaient requises. Tout est complet, excepté pour la date supplémentaire du jeudi soir avec le chef cuisiner du restaurant Senzanome, Giovanni Bruno, où il reste encore quelques nacelles de libre. "Nous avons beaucoup de réservations pour deux personnes, des couples", précise Jonathan Jossart, administrateur de Verhulst and Friends, entreprise d’événementiel.