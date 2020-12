Depuis le 18 septembre, Abdelfattah El Omari, un homme âgé de 37 ans et domicilié à Schaerbeek, ne s’est plus manifesté. Il a été vu pour la dernière fois place de Brouckère à Bruxelles.

Abdelfattah mesure 1m80 et est de corpulence mince. Il porte une barbe et a les cheveux touffus et noirs.

Cette personne peut paraître confuse et a besoin de soins médicaux.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, prenez contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail avisderecherche@police.belgium.eu