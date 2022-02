Le lundi 7 février 2022 vers 09h30, Aldona PIENCZEWSKA, une femme âgée de 63 ans, a été vue pour la dernière fois à son domicile situé avenue Brugmann à Uccle. Depuis elle ne s'est plus manifestée. Aldona est de corpulence très mince, mesure 1m70, a les yeux bleus et les cheveux grisonnants. Elle est édentée. Cette personne se déplace et s'exprime difficilement. Elle peut paraître désorientée. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bordeaux, une longue veste foncée et un chapeau bordeaux.

Si vous avez vu Aldona Pienczewska ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.