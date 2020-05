Les pouvoirs fédéral et régional ont organisé le déconfinement mais ce sont les communes qui ont veillé à ce que chaque Bruxellois(e) dispose bien d'un masque. Certaines ont débuté très tôt les processus de distribution, d'autres les entameront dans les prochains jours. Petit tour d'horizon bruxellois.

Obligatoire dans les transports en commun, dans les grands axes commerciaux et peut-être bientôt dans l'espace public en général, le masque fait désormais partie de nos vie. Chez nous, ce sont les communes, avant le régional et le fédéral, qui ont veillé à ce que chacun et chacune dispose d'au moins un exemplaire du précieux sésame. Mais les localités n'ont pas toutes opté pour la même stratégie.

Saint-Josse a sans aucun doute été la commune la plus réactive, distribuant un masque en