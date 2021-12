L’ambiance est froide, glaciale même, depuis plusieurs semaines à l’Athénée royal Gatti de Gamond, en plein centre de Bruxelles. Et pour cause, l’école est privée de chauffage depuis maintenant plus de… dix ans. L’une des deux chaudières (datant de 1975) est définitivement hors d’usage, l’autre présente de nombreux soucis de fonctionnement. "On a tenu pendant dix ans par amour pour nos élèves", explique Abdel El Haji, délégué syndical CGSP, en assemblée générale avec tous les professeurs hier jeudi. Une enseignante témoigne même avoir donné cours alors que le mercure dans la classe ne dépassait pas les dix degrés.