La cour d'appel de Bruxelles a condamné mardi Christa D.V. et Johnny N. à 18 ans de prison pour l'assassinat de Robert Paridaens, 89 ans, en novembre 2013.

Trois membres de la famille de la victime, son gendre Oscar D.V., sa petite-fille Christa D.V. et le mari de celle-ci Johnny N., ont administré à l'octogénaire une dose d'ecstasy mélangée à du pudding. Oscar D.V. est décédé depuis, seuls sa fille et son beau-fils comparaissaient donc. La mort de Robert Paridaens a dans un premier été considérée comme naturelle mais au fil des mois, des rumeurs ont fait état de querelles entre le défunt et son gendre à propos de questions d'héritage. Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête, procédé à une autopsie et à une analyse toxicologique. L'overdose d'ecstasy est alors apparue comme cause de la mort de l'octogénaire.

Son gendre Oscar D.V.(67), sa petite-fille Christa D.V. (43) et l'époux de cette dernière, Johnny N. (47), ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils ont fait des aveux et prétendu qu'ils avaient tué le vieil homme parce qu'il était devenu insupportable.

Le tribunal correctionnel a condamné les suspects survivants à 7 et 10 ans de prison en juin 2018 mais le ministère public a fait appel de ce verdict qu'il estimait trop clément.