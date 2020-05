Les deux hommes doivent répondre de plusieurs vols commis entre fin janvier et début mars, dans les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord, dans un hôtel et à Brussels Airport.

Le parquet a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles des peines de 18 et 20 mois d'emprisonnement à l'encontre de deux hommes prévenus pour une série de vols commis dans la capitale. Le duo, qui reconnait les faits, avait perpétré ses méfaits dans des gares ainsi que dans un hôtel, au préjudice de touristes et voyageurs. La défense a plaidé une peine avec sursis.

Les deux hommes doivent répondre de plusieurs vols commis entre fin janvier et début mars, dans les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord, dans un hôtel et à Brussels Airport. Le 7 mars, une patrouille de police les a repérés à Bruxelles-Midi et les a interpellés. Le duo a été placé sous mandat d'arrêt mais en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, les deux hommes ont bénéficié d'un bracelet électronique.

Le parquet a requis mardi à leur encontre 18 et 20 mois de prison. Les prévenus ont expliqué venir d'Espagne et de France et avoir rejoint Bruxelles dans l'espoir de trouver un emploi. Leur plan ayant échoué, ils se sont retrouvés sans argent. La défense a plaidé une peine avec sursis. Le jugement est attendu le 16 juin.