Dix nouvelles caméras vont être installées sur le territoire de la commune de Berchem-Sainte-Agathe Bruxelles J.Bo Elles ont été approuvées lors du dernier conseil communal et seront installées courant 2021 © FLEMAL JEAN-LUC

Lors du dernier conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe, l'achat de 50% de caméras de plus a été voté. Il s'agit de dix caméras supplémentaires qui viennent rejoindre les 19 caméras déjà en place. "Cela fait un total de presque 30 caméras au total sur la commune, précise Christian Lamouline (CDH) bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe. Il y a une grosse partie de ces caméras qu'on achète cette année. C'est mon choix et cela répond à un besoin de plus de sécurité de la part de la population". Une caméra sera installée rue Openveld à l'entrée du chemin vers le tennis. "On nous a indiqué un endroit un peu sombre par là", précise le bourgmestre. les autres seront installées sur le rond-point de l'avenue de la Basilique, sur le carrefour des avenues Goffin et Château, sur la place de l'Initiative, sur le carrefour des rue Grand-Bigard et Vandendriesch, place Docteur Schweitzer, rue de la Gérance et place des Coopérateurs. La caméra rue du Wilder sera remplacée et celle sur le parvis Sainte-Agathe sera améliorée. Et enfin, une autre caméra dite ANPR, "qui flashe les plaques d'immatriculation", sera placée sur le rue de Dilbeek pour surveiller le respect du sens unique.