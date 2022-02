La commune de Woluwe-Saint-Pierre financer jusqu’à 10 séances chez le psy aux jeunes en difficulté face à la crise sanitaire actuelle. Qui peut en bénéficier, toute personne âgée de 12 à 25 ans inclus et domiciliée sur le territoire de la commune. Le service Jeunesse de la commune, qui pilote l'initiative, assure que l'octroi de ces séances (à raison de 30 € max par séance) est offert sans condition de revenus. Nul besoin non plus de débourser l'argent à l'avance.

Pour en bénéficier, il suffit de demander au service Jeunesse de la commune (www.woluwe1150.be/psy-jeunesse). La discrétion est assurée. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que les parents soient au courant. Le jeune qui sollicite cette prime peut quant à lui aller chez le psy de son choix.

La commune avait lancé la même initiative l'an passé. Elle avait fait polémique, les libéraux s'étaient offusqués du fait qu'un courrier avait été envoyé directement aux enfants. Cette fois-ci, la commune semble passer par un autre biais.