Le plateau du Heysel accueillera à nouveau le traditionnel feu d'artifice de la Ville de Bruxelles et ses festivités pour le réveillon du Nouvel An, dès 21h30. Les animations viendront clôturer l'année du 60e anniversaire de l'Atomium et de l'Expo 58. Un DJ fera danser la foule sur des airs intemporels, mais aussi de 2018, dès 21h30. La compagnie anversoise Theater Tol, qui avait déjà animé la Saint-Sylvestre 2017, viendra présenter son spectacle aérien et féérique "Pedaleando Hacia el Cielo" à 22h30.

Le feu d'artifice sera tiré depuis le pied du Palais 5 à minuit, et durera environ 20 minutes. La fête reprendra ensuite, et se poursuivra jusqu'à 1h00.

Pour les détails pratiques, le site sera fermé au public entre 19h30 et 21h30, heure de lancement des festivités. Il sera alors accessible via trois entrées: avenue de Bouchout, avenue de l'Atomium et boulevard du Centenaire via la place Louis Steens. Des contrôles de sécurité seront effectués et les sacs à dos et effets encombrants seront interdits. Il en sera de même pour les bouteilles en verre et l'usage privé de pétards et feux d'artifice.

Pour s'y rendre, la Stib - qui offrira le retour - prolongera le métro 2 jusqu'au Heysel, et renforcera la fréquence de ses métros dès 20h00. Ils circuleront jusque 2h00 du matin. A noter que la station Roi Baudouin sera inaccessible et celle du Heysel brièvement fermée pendant le feu d'artifice. Le parking C sera également mis à disposition gratuitement, via l'accès du ring et/ou la chaussée Romaine. De nombreuses rues voisines seront interdites à la circulation de 19h00 à 2h00.