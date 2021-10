Donner aux kotteurs le droit de vote aux communales à Bruxelles : l’idée du CD&V bruxellois pour impliquer les jeunes Bruxelles Ro.Ma. © GUILLAUME JC

Ville étudiante aux multiples hautes écoles et universités, Bruxelles accueille dans ses établissements d’enseignement supérieur plus de 110.000 jeunes. Environ 40% de ces étudiants seraient en kot. Avec parmi eux : bon nombre de Flamands et des Wallons qui habitent dans la capitale la plupart du temps, mais qui restent domiciliés dans leur bercail, auprès de leurs parents. Étant domiciliés en dehors de Bruxelles, ces kotteurs votent de facto dans leur commune de domiciliation, alors qu’ils n’y résident effectivement parfois qu’une infime partie du temps.