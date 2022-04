Dans l'affaire du double assassinat de Kraainem, à la demande de la juge d'instruction Mieke Thijssen, la police fédérale appelle mercredi le public à fournir des images de caméras de surveillance qui ont filmé la voie publique à Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek le jeudi 24 mars entre 05h20 et 06h30. Les artères concernées sont les avenues des Deux Tilleuls et Albert-Elisabeth ainsi que la rue Bâtonnier Braffort à Woluwe-Saint-Lambert. À Etterbeek, il s'agit de la rue des Tongres, des avenues de Tervuren et des Gaulois, du mont du Cinquantenaire, de la chaussée Saint-Pierre et de la zone située entre le parc du Cinquantenaire et le quartier de la Chasse.

Les deux victimes, Magali W., 46 ans, et sa fille Coline, 17 ans, ont été retrouvées mortes, poignardées à coups de couteau, le 24 mars à leur domicile de Kraainem où elles vivaient avec le suspect. La voiture de la mère a été retrouvée à Woluwe-Saint-Lambert. Pierre D., le suspect arrêté, soutient être innocent. Le quinquagénaire a expliqué avoir passé la nuit du 23 au 24 mars chez un ami qui habite à Etterbeek.

Les personnes en possession de caméras filmant, même partiellement, le trottoir sont invitées à contacter les enquêteurs via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu ou le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.