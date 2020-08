Depuis le 10 avril, DoucheFlux permet à des personnes sans-abri, principalement des femmes, de se confiner dans un lieu sûr et agréable, l’auberge JES Sleep Inn à Molenbeek. Cette collaboration fructueuse se termine le 31 août 2020 faute de disponibilité.

L'association est donc à la recherche d'un nouveau lieu d'hébergement pour quatre mois (de septembre à décembre 2020) pour permettre à ces bénéficiaires de poursuivre leur confinement dans un lieu digne et d'éviter le retour à la rue dans un contexte de remontée du coronavirus.

Concrètement, le lieu doit pouvoir héberger entre douze et vingt personnes dans des chambres séparées et contenir, si possible, un espace communautaire pour des activités. L'indemnité pour le lieu d'hébergement sera prise en charge par la Cocom après la signature d'une convention, précise l'ASBL DoucheFlux.

L'encadrement des bénéficiaires est assuré 24h sur 24 par un coordinateur, deux éducateurs/veilleurs de nuit, une assistante sociale et une équipe de bénévoles. Des repas sains sont fournis par Les Gastrosophes.

Si vous disposez d'un tel lieu ou si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter Benjamin Brooke par mail (benjamin.brooke@doucheflux.be) ou par téléphone (0471 22 96 43)‬.