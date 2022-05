Un homme de 35 ans originaire d'Overijse a été condamné, mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une peine de douze mois de prison avec sursis probatoire pour avoir insulté, menacé et appelé à l'affrontement physique des agents de la zone de police Vilvorde-Machelen. Comme condition au sursis, le trentenaire recevra un accompagnement psychiatrique et psychologique adaptés. En septembre 2020, le prévenu avait été impliqué dans un accident de la circulation avec délit de fuite.

Lors de la réception du procès-verbal en rapport avec l'incident dans sa boîte aux lettres, il s'était mis en tête de trouver l'adresse email de l'agent qui avait dressé son PV et lui avait envoyé un courriel rempli d'insultes, ce qui lui avait valu une sanction administrative communale pour diffamation.

Quelques mois plus tard, le 2 mars 2021, il avait envoyé un nouvel email insultant au même agent. Un jour plus tard, un deuxième courriel, dans lequel il menaçait de venir le trouver en personne, avait suivi.

Une patrouille de police s'était alors présentée au domicile du trentenaire le lendemain. Une nouvelle fois, les agents avaient été accueillis par un flot d'insultes, après quoi l'individu les avait mis au défi de s'engager dans une confrontation physique avec lui sur le parking d'un supermarché. Sur place, le prévenu avait attendu les forces de l'ordre muni d'une barre de fer et d'une batte de baseball, mais avait finalement pu être interpellé sans violence.

"Mon client était seul et déprimé à cette époque parce qu'il ne connaissait personne à Diegem", a plaidé son avocat. "Entre-temps, il a déménagé et a demandé de l'aide." Le tribunal n'a finalement pas infligé de peine de prison effective au trentenaire mais lui a accordé un sursis probatoire, avec pour condition un accompagnement psychiatrique et psychologique.