Les pompiers se sont rendus sur place, rejoints par les services de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). Selon les premiers éléments d'enquête, la dame se serait jetée d'un appartement situé au huitième étage. Selon les riverains, on pouvait voir la porte de l'appartement, donnant sur le balcon et laissée ouverte, et par laquelle elle aurait sauté dans le vide, vers 14 h 30. Une enquête est ouverte.