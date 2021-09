Près de deux semaines après le meurtre de Grazia, 84 ans, retrouvée égorgée dans son lit de la résidence du Clos Bizet à Anderlecht, le meurtrier n’a toujours pas été retrouvé.

Il ressort depuis lors que le Clos Bizet, qui se décrit sur son site internet comme une "maison de repos luxueuse", figure depuis trois ans sur la liste noire de l’agence flamande pour les soins et la santé (agentschap Zorg en Gezondheid, NdlR). Cette liste recense onze établissements situés à Bruxelles et en Flandre. Ils font l’objet d’une surveillance accrue de la part du gouvernement flamand pour ne pas respecter scrupuleusement les normes en vigueur notamment en termes de sécurité et d’hygiène.

Une série de griefs a été reprochée à cet établissement depuis le mois d’octobre 2018, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. À l’époque, il apparaissait que l’état des draps était bien souvent miteux, durant une semaine, les résidents n’ont reçu que de la salade en guise de légume lors des repas, des médicaments normalement fournis par les infirmières sont restés dans les chambres de personnes atteintes de démence, toutes les chambres n’étaient pas dotées d’un bouton d’urgence et le personnel n’était pas toujours au courant de l’évolution de l’état de santé des résidents.

Une nouvelle inspection menée en mai et en septembre 2019 révélait que ces griefs n’avaient toujours pas été résolus. La dernière inspection a été réalisée le 5 juin dernier. Certains problèmes ont alors été résolus mais il ressort du rapport que les infrastructures ne garantissent pas suffisamment la sécurité des habitants, les cages d’escalier n’étant pas suffisamment sécurisées.

Comme le prévoit la loi en cas d’incident grave, l’agence flamande pour les soins et la santé effectuera à nouveau une inspection du Clos Bizet dans les prochains jours. L’objectif est de vérifier si les résidents et le personnel sont bien pris en charge à la suite du meurtre. Cette inspection a dû être retardée afin de ne pas perturber l’enquête en cours.

Pour l’heure, le meurtrier de Grazia court toujours. L’on ignore s’il s’agit d’une personne interne ou non à l’établissement. C’est une infirmière qui a retrouvé le corps de Grazia, sur le lit. Aucune arme n’a pour l’heure été retrouvée, et les traces de sang situées loin du lit ne sont pas compatibles avec un suicide. Elles indiquent plutôt que l’auteur a quitté la chambre avec un objet tranchant.