C’est paraît-il "du jamais vu" à Bruxelles, d’après les scientifiques du Museum des Sciences Naturelles: une nichée de 5 fauconneaux qui éclot fin mai. Le caractère inédit de l’événement vaut par son caractère tardif, mais surtout par la quantité. C’est au sommet de la tour du bâtiment historique de l’ULB que ça se passe.

Ce couple niche à l’ULB depuis 2019.Ce printemps 2022, il avait déménagé vers le clocher d’une église du quartier. Mais début avril, les scientifiques les ont à nouveau observés sur le campus du Solbosch ."On ignore ce qui s’est passé", communiquent les Sciences Naturelles. "Mais on peut raisonnablement formuler l’hypothèse que la ponte a été perdue. Dans ce cas, le couple peut tenter une nouvelle nidification. Ce n’est pas exceptionnel, mais c’est rare. Et c’est ce qu’ils ont fait! Mais en plus, et ça, c’est tout à fait exceptionnel, la femelle a pondu 5 œufs!"

Il semble qu’une nidification aussi tardive hypothéquait le succès de la couvaison. "Quel bonheur dès lors de voir ce 24 mai un premier fauconneau éclos."

À Uccle, Bruxelles et Woluwe, on attend le décollage

Ailleurs dans Bruxelles, d’autres couples s’occupent en ce printemps de leurs rejetons. À l’église Saint Job à Uccle , 4 fauconneaux (1 femelle et 3 mâles) sont éclos entre le 12 et le 14 avril. Ils sont désormais tout proches de leur premier envol. "Les fauconneaux sont là-bas en plein exercice de musculation de leurs ailes. Dernière étape avant le grand saut!" Le Museum précise que "c’est la 8e année consécutive qu’un couple de Faucons pèlerins niche à Uccle".

À la cathédrale des saints Michel et Gudule, l’unique fauconneau devrait décoller "début de la semaine prochaine". À la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre enfin, les 4 poussins sont encore essentiellement recouverts de duvet. Les scientifiques estiment leur "grand saut" à dans 3 semaines.