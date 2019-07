C'est la première fois que le monument doit fermer ses portes.

Ces jeudi et vendredi après-midi, l'Atomium et le musée du design Adam ont fermé leurs portes plus tôt que prévu, en raison de la vague de chaleur, rapporte BX1. Les responsables ont en effet annoncé la fermeture des monuments pour 14h, au lieu de 18h.

Cette mesure est exceptionnelle. La température pouvait en effet atteindre plus de 30 degrés dans les boules métalliques, sur lesquelles les rayons du soleil frappent encore plus fort. C'est la première fois que l'Atomium doit fermer ses portes plus tôt que prévu.