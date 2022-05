Une fois affranchi des douze euros (pour les adultes, neuf pour les enfants), c'est un univers à part qui s'ouvre. "On a basé notre scénographie sur la pédagogie", explique Richard Blin. Pas d'évolution historique ici, mais des thèmes. Une entrée par le monde de Lego, des petites voitures et de Barbie avant de débouler dans un univers de pirates en Playmobil où se trouve une des pièces préférées de Richard Blin, un Playmobil plaqué Or. "Ce n'est pas tant pour la pièce en elle-même, d'autant plus que tout le monde peut se la procurer. Mais je l'apprécie pour ce que la marque veut nous dire avec ce Playmobil en Or." © D.R.

Le jouet comme outil politique Après l'univers des Playmobil, l'exposition ouvre sur le monde des Comics. Batman sous toutes ses formes, les poings de Hulk exposés, et un mur entier de couvertures de DC Comics. Le Playmobil à l'effigie du colon Christophe Colomb a laissé place aux super héros de l'Amérique. La propagande politique a-t-elle gagné le terrain du jouet ? "Le jouet a toujours été un objet de propagande, certifie Blin. Action Man, c'était pour motiver les jeunes américains à l'époque de la guerre du Vietnam." Fun fact assez paradoxal, mais l'évolution du monde des jouets coûtera peut-être un jour la passion des collectionneurs. Si les marques ont su s'adapter aux différentes époques, elles ont également rebondi sur l'enjeu écologique, avec des boites biodégradables. "Les collectionneurs qui achètent des boites de Lego aujourd'hui, ils savent que d'ici trente ans, leur boite, ce sera de la poudre. Mais ce n'est pas grave, ce sont les moeurs, et les jouets s'adaptent..."

400 mètres carrés et près de 14 000 pin's, jouets et produits dérivés n'auront pas suffi à dévoiler l'incroyable collection de Richard Blin. Peu importe, il promet de la faire évoluer au fil des mois. Ce collectionneur français "tombé dedans quand il était petit", est à l'initiative et à la réalisation du "Toys Discovery Museum", dans les sous-sols de Tour&Taxis, et qui ouvrira ses portes ce samedi.confie le passionné.