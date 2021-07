Cette année, l’été anderlechtois sera placé sous le signe de la découverte du sport à travers de nombreuses disciplines dans les différents parcs de la commune. Au programme : apprentissage du vélo, capoeira, boxe thaï, taekwondo, escalade, jeux multisports, athlétisme, escrime. Les ados pourront s'exercer à l'athlétisme, au free foot, au pumptrack, au BMX, à la trottinette, etc. tandis que les adultes se verront proposer du yoga adapté, du qi gong, de la danse orientale, de la marche active et consciente, du cardio-gym, des parcours à vélo, etc.

Le programme sportif de l’été se veut très varié et accessible à tout le monde, quels que soient l’âge ou la condition physique. Certaines activités sont également adaptées aux seniors et aux personnes en situation de handicap. "C'est non seulement un ensemble d'activités sportives gratuites et ouvert à tous et toutes, mais également une façon pour les Anderlechtois de se réapproprier l'espace public. Durant l'été, ce n'est plus seulement vous qui allez au sport, c'est aussi le sport qui vient à vous", se réjouit Julien Milquet (CDH), échevin des Sports.

Parmi cette multitude d’activités, l’aquathlon, un sport combinant natation et course à pied. Il vous donnera l’occasion de vous rafraîchir dans un des étangs de Neerpede situé à l’extrémité de la rue des Lapins, le tout encadré pas des moniteurs spécialisés. Ensuite, l’installation d’un pumptrack à Mortebeek, sur l’ancien terrain de horseball de la rue Lamartine. Cette grande piste en boucle fermée constituée de bosses et de virages relevés ravira les personnes avides de sensations. Il sera ouvert en libre accès du 7/07 au 28/07 inclus. Des animations y sont prévues tous les mercredis de 14h30 à 17h30 et les samedis de 14h00 à 16h30. Les animateurs seront là pour encadrer le public, que ce soit pour enseigner des figures… ou simplement tenir sur ses roues.