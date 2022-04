Le réseau ferroviaire dans Bruxelles avait été imaginé, à son origine, par des gares en cul-de-sac au nord et au sud de la capitale. Paris et Londres fonctionnent d’ailleurs toujours selon ce modèle. Quand il fut décidé de relier notre Nord au Midi, par une jonction souterraine à travers Bruxelles, la superbe Gare du Nord, si souvent illustrée dans les aventures de Tintin, n’avait plus aucune raison d’être et fut donc démolie.

À l’emplacement de cette gare, de la place Rogier jusqu’à la rue du Progrès, fut construit, de 1958 à 1961, un long ensemble immobilier comprenant à l’avant-plan une colossale tour haute de 117 mètres, 60.000 m² de surface, des fondations de 20 mètres de profondeur, 29 étages, équipée d’ascenseurs hyperrapides, avec à l’arrière sur plusieurs niveaux des vastes halls et mezzanines formant 6 salles d’expositions accessibles depuis un parking automobile permettant le déchargement des stands et du matériel pour foires et salons, comme du Livre ou de la Maison Idéale : le Centre International Rogier, et sa Tour, étaient bien nés et firent la fierté du centre-ville pendant de nombreuses années.

Une ville dans une ville

Le Centre International Rogier représentait un nouveau concept en Belgique : tout sous un même toit comme un Théâtre National avec deux salles, 150 logements, une galerie commerciale de 80 surfaces, des bureaux (compagnies aériennes, radios libres, parti politique, société d’informatique), l’annexe arrière avec parking et larges espaces pour les foires d’exposition et surtout une fantastique terrasse au 29ème étage, du nom d’une marque italienne connue d’apéritif.

La célèbre enseigne publicitaire bleue et rouge quittant les toits de la place De Brouckère et le sol de la place Rogier pour se hisser au sommet de Bruxelles, coup de génie commercial de la famille Vastapane. Au dernier étage, concerts, cocktails, conférences et soirées se succèdent en présence des plus grands noms de la chanson, du sport, du cinéma et du spectacle ; avec une vue impressionnante sur le tout Bruxelles, à côté d’une immense volière et de perroquets, depuis le plus haut toit de la Capitale. À tel point que dans la culture bruxelloise, la Tour fut vite renommée par le nom du fameux vermouth italien.

La tour étoilée

Cette tour, implantée au centre de Bruxelles, était connue de tout le monde. On la voyait de partout. Son enseigne était universellement visible. On était fier de ce bâtiment, admiratif du génie civil, intéressé par les nombreuses animations qui se déroulaient au sommet de la tour ou dans les annexes sises à l’arrière. Cette tour s’identifiait à la ville qui l’entourait.

Pourtant dans les années 90, cet immeuble vieillit mal, souffrant d’une absence de travaux d’entretien. L’enseigne tournante du toit est désormais celle d’une marque d’automobile, la spéculation immobilière bat son plein. Un promoteur commence à acquérir, un par un, tous les logements et espaces en vue d’une rénovation, certains appartements sont squattés. La tour donne petit à petit des relents d’abandon.

En 1999, il est décidé de la démolir, étage par étage, travail titanesque qui sera terminé en mai 2002. Pour y construire à la place des immeubles de bureaux, ternes, sans histoire, sans passé, sans mythe et sans prétention.

Le Centre Rogier n’aura illuminé le ciel bruxellois que pendant 40 ans. Mais il continue encore et toujours à graver nos esprits comme le témoin des années d’euphorie de l’après-guerre ; au son des cubes de glace qui s’entrechoquent dans un verre d’apéritif vermouth italien, blanc, rosé ou rouge : "on the rocks !"