L’arrivée du printemps annonce le coup d’envoi d’une nouvelle initiative originale qui mêle création littéraire et espace public. Baptisée "Uccle en poésie", cette initiative est l’occasion pour les passionnés de poésie et néophytes de profiter sur l’ensemble du territoire de messages qui donnent le sourire, poussent à la réflexion, invitent à converser, à rêver et à participer. À découvrir durant les mois de mars, avril et mai.

Au total, une vingtaine de poèmes ont été retenus pour surprendre les passants au détour d’un trottoir, d’un arrêt STIB, sur les vitrines d’un commerce, sur les grilles d’un parc ou d’un lieu improbable comme le cimetière du Dieweg… sans oublier les signets haïkus glissés dans un livre acheté en librairie ou emprunté à la bibliothèque… Cette déambulation poétique est identifiée par un logo labellisé "Uccle en poésie."

Du 30 mars au 3 avril, une Poéthèque s’installera sur la place du Chat Botté (Homborch) où deux artistes inviteront les habitants et passants à faire vivre la poésie dans leur quartier au travers de missions ludiques et interactives. Le matériel collecté sera ensuite utilisé pour créer une petite exposition sur le quartier, qui fête cette année ses 100 ans.

L’expérience "Uccle en poésie" se clôturera en beauté le samedi 24 avril à la guinguette du Parc de Wolvendael avec la remise des prix aux lauréats du premier concours communal de poésie, suivie d’une programmation variée et rythmée autour de la poésie d’aujourd’hui et animée par Laurence Vieille, poétesse et comédienne belge.