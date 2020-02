Une voiture avec deux passagers à son bord a heurté un poteau de signalisation sur la E40 en direction de Liège, à la borne kilométrique 1,9, mercredi vers 21h00, a indiqué jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les deux victimes ont été emmenées à l'hôpital dans un état grave. "Les pompiers de Bruxelles ont été appelés mercredi soir vers 21h00 pour un accident de la circulation sur la E40 en direction Liège, à la borne kilométrique 1.9, juste après le tunnel", a expliqué Walter Derieuw.

"La voiture accidentée, seule en cause, a heurté le socle en béton d'un poteau de signalisation. La conductrice et le passager ont été désincarcérés par les pompiers et transférés, dans un état inquiétant, vers l'hôpital. Pour sécuriser les lieux de l'intervention, la bande de circulation de droite de la E40 vers Bruxelles a elle aussi été fermée au trafic. Le périmètre de sécurité a été instauré par les forces de l'ordre", a-t-il expliqué.

Ce sont deux équipes du SMUR, trois ambulances, une autopompe et le véhicule de désincarcération des pompiers qui on été envoyés sur place, mais aussi deux véhicules de signalisation et des patrouilles de la police.