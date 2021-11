Écomarket, dont les bureaux sont situés à Auderghem, a été lancé par quatre associés en décembre 2020 et fêtera donc bientôt ses un an.

L’idée a germé pendant le premier confinement dans les esprits de profils très différents : Pauline, la responsable des fournisseurs, de l’assortiment des marques, des mini-marchés, mais également du contact-client, Nicolas, le responsable commercial et des relations B2B, Grégory, le responsable financier et administratif, et Antoine, le développeur web. Leur but commun : regrouper sur une plateforme des produits qui répondent aux critères des éco-chèques.

« On voulait vendre en direct mais à cause du covid, on a dû se réinventer et commencer par mettre en place la plateforme en ligne », explique Pauline.

Sur le site, on peut trouver des produits sélectionnés avec soin par la team, certifiés durables, avec un label écologique vérifié, qui mettent en avant les petits producteurs locaux et des pays limitrophes. Chaque fournisseur possède d’ailleurs sa fiche détaillée sur le site. « Au début du projet, on avait l’idée de créer un Gift shop pour que les gens se fassent plaisir avec leur éco-chèques, mais maintenant nous essayons de leur proposer des produits pour leur usage quotidien ».

L’autre grande mission d’écomarket, c’est d’organiser des mini-marchés dans les entreprises. Une journée shopping pour les employés, afin qu’ils puissent passer pendant leur pause ou entre deux réunions. « C’est pratique car il ne faut pas sortir, c’est sur leur lieu de travail. Les employés peuvent commander et ils sont livrés la semaine suivante ». Chaque employés reçoit aussi un calendrier d’activités auxquelles ils peuvent participer sur place : dégustation de vins/bières Bio, atelier de création de cosmétiques bio, de produits ménagers bio, ... « On relance les minis-marché à partir de fin novembre pour la saison de Noël ».

Les quatre associés ont depuis agrandi l’équipe. Wendy s’occupe de la communication sur les réseaux sociaux, Julie contacte les entreprises pour organiser des mini-marché, Patrizio prépare les colis et déniche de nouveau produits et Alessandro est aussi développeur web . Sans oublier les étudiants qui les aident au quotidien.

Concernant leurs futurs projet, ils rêvent de pouvoir exporter à l’étranger le jour où d’autres pays adopteront les éco-chèques . « Nous voudrions organiser chaque jour un mini-marché et développer également les paniers-cadeaux. Notre équipe est très créative et d’autres idées arriveront. Le Covid nous a déjà permis de nous remettre en question, d’évoluer et de se réinvente».

Écomarket souhaite bientôt lancer sa chaine YouTube afin d’expliquer en vidéo comment utiliser ses éco-chèques tout en ayant une consommation réfléchie. La plateforme, disponible ici, accepte également tous les autres moyens de payement.