La Ville de Bruxelles lance un jeu vidéo pour promouvoir son plan climat.

Ramassez les feuilles. Utilisez-les pour transformer les zones de travaux en alternatives écologiques. Et, surtout, ne laissez pas la température augmenter ! Telle est la mission confiée aux Bruxellois dans Eco Run, un jeu vidéo lancé par la Ville de Bruxelles. L'objectif : sensibiliser les citoyens aux enjeux climatiques et promouvoir le plan climat mis en place par la Ville.

Le jeu est le fruit d'une collaboration entre la Ville et Arts&Publics. Il a été developpé par des citoyens amateurs, accompagnés par des experts, lors des ateliers Videogames to save the climate organisés en septembre et octobre derniers. Un jury de journalistes et de spécialistes a sélectionnéEco Run parmi la dizaine de jeux développés à cette occasion.

Disponible gratuitement en français, néerlandais et anglais, Eco Run propose aux joueurs d'aménager la ville avec des alternatives durables pour éviter le réchauffement climatique. Pour ne pas perdre, gare à ne pas laisser la température ou le niveau de l'eau monter !

La Ville rappelle qu'elle entend notamment réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%. Elle cherche aussi améliorer son efficacité énergétique et à favoriser l'autoconsommation maximale par la production d'énergie renouvelable pour 27% de sa consommation.

Vous pouvez y jouer en cliquant ici.