Saint-Gilles La nouvelle convention liant la commune à l’École des jeunes de l’Union St-gilloise impose la citation de l’échevine dans toute communication.

Jeudi passé, le conseil communal de Saint-Gilles a voté la nouvelle convention liant la commune et l’École des jeunes de l’Union saint-gilloise. Cette nouvelle convention a pour but de relancer une ASBL dont l’image a été largement écornée ces derniers mois après des révélations relatives à la gestion controversée de son ancien président - et échevin molenbeekois des Sports - Abdellah Achaoui (PS).

Cette nouvelle convention a fait bondir le PTB local et son conseiller communal Khalid Talbi. Il dénonce "le clientélisme de l’échevine des Sports Cathy Marcus, qui fait comme si c’était sa propre générosité qui était à l’action, alors qu’il s’agit d’activités financées par la collectivité et les contribuables". De fait, dans son article 12, cette convention annonce "dans l’ensemble des manifestations qu’elle organise, l’ASBL s’engage à valoriser la promotion de l’image, notamment sportive, de la commune de Saint-Gilles, en assurant de manière systématique de l’emblème communal et en reprenant la mention ‘avec le soutien de la commune de Saint-Gilles et de Cathy Marcus, échevine des Sports’ sur tous les supports écrits, visuels et audiovisuels qu’elle est amenée à concevoir dans ce cadre."

Autre point de rupture : le manque de transparence de l’échevine. "On nous fait signer une nouvelle convention alors que l’ancienne convention engageait la commune à nous fournir un rapport d’activité, un rapport financier et un budget prévisionnel, ce que nous n’avons toujours pas reçu malgré nos demandes répétées. Bref, on nous a demandé de signer un chèque en blanc. Ça m’a rappelé les pratiques peu transparentes d’il y a quelques mois à l’ASBL Saint-Gilles Sport", poursuit le conseiller communal qui déplore le fait que l’échevine ne répond pas à ses demandes d’informations et "avait même organisé une réunion des autres administrateurs sauf moi", alors qu’il est administrateur.

Enfin, l’élu PTB déplore la disparition des missions sociales de l’ASBL. "L’ancienne convention engageait l’ASBL à respecter des missions sociales, ce qui a disparu dans la nouvelle convention. De même que l’engagement d’organiser une école des devoirs. Pour nous, le sport est un service public où la vision sociale est importante. Mais pour le millionnaire anglais qui possède le club, il s’agit avant tout de réaliser des profits sur les joueurs. La commune loue son terrain 3 fois moins cher qu’aux petites ASBL sportives locales. De plus, la commune investit de l’argent public pour former une élite qui sera ensuite vendue au club le plus offrant pour des bénéfices privés. Et puis, la commune s’engage aussi à mettre ses infrastructures en conformité en fonction des normes qui lui seront imposées : va-t-on faire payer les Saint-Gillois si le club monte en niveau et qu’on lui impose des normes d’infrastructures plus strictes ? C’est au club privé d’investir là-dedans."