Dans une lettre distribuée le mois dernier, Anderlecht avertit les parents d'enfants scolarisés dans une école communale des nouvelles mesures liées à l'établissement du code rouge dans les écoles. Parmi elles, le retour à la maison durant le temps de midi des enfants dont au moins un parent ne travaille pas.

Cette nouvelle directive, couvrant la période du 16 novembre au 18 décembre, interpelle de nombreux parents. "On doit aller les chercher à 12h20 et les ramener pour 13h40. Ca signifie qu'on passe nos journées à amener les enfants à l'école et qu'on n'a même pas le temps de leur préparer un repas correct à midi. Certains parents travaillent la nuit et ne savent donc pas dormir la journée, d'autres doivent s'occuper d'un bébé, certains mangent dans la voiture ou dans un parc car ils habitent trop loin."

Ce père de famille, membre d'une association de parents, pointe également les conditions de vie de nombreuses familles. "A Anderlecht, les repas sont gratuits à la cantine car le niveau de précarité des familles est élevé. Retirer le repas en pleine pandémie, alors que beaucoup de monde a perdu son travail, est extrêmement problématique. Cette mesure pose aussi question parce qu'elle double les moments de rassemblement devant l'école."

Alors que de nombreux parents demandent le retrait de cette directive, le conseiller communal Giovanni Bordonaro (PTB) interpellera la majorité lors du prochain conseil communal. "Cette décision est non seulement discriminatoire, mais induit aussi toute une série de préjugés. Certaines écoles font par ailleurs preuve de souplesse pour les parents qui habitent loin mais la directive ne prévoit pas de critères objectifs sur lesquels se baser pour mettre en place cette souplesse."

De son côté, l'échevin de l'Enseignement Guy Wilmart (PS) assure ne pas prendre cette mesure par gaieté de cœur. "Avec environ 40% d'absentéisme pour cause de contamination ou de quarantaine, nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité d'assurer la surveillance des enfants le midi. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux parents qui le peuvent de se montrer solidaires. J'espère que nous pourrons revenir à une situation plus ou moins normale au plus vite."