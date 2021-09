Jeu de chaises musicales au sein du groupe Écolo au conseil de Berchem-Sainte-Agathe. La conseillère Mélanie Van Hoef démissionne pour des "raisons personnelles et professionnelles" et cède ainsi son siège à Alain Wauters, coprésident de la locale berchemoise.

"Je suis infirmière de profession. Avec la crise, nous n’avons pas chômé. Assurer un travail correct au conseil devenait donc compliqué. Mais je reste active au sein du parti", commente l'élue démissionnaire.

"Je suis dans un état positif. Il est normal d’assumer ses responsabilités quand on a été sur des listes", nous confie le nouveau conseiller. Lieutenant-colonel honoraire et ancien gestionnaire d’une société d’informatique, le conseiller de 64 ans veut être principalement actif sur les questions de solidarité et de mobilité. "Je suis très attentif à la problématique du bruit et l’empreinte carbone. Car cela fait partie du bien-être."