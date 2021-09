Un acte "qui symbolise la volonté d'Ecolo-Groen de faire face ensemble aux grands défis des prochaines années", souligne le parti écologiste francophone dans un communiqué. "La Greenhouse est un lieu où les employés d'Ecolo-Groen peuvent travailler ensemble sur les thématiques politiques qui nous tiennent à cœur. Avec l'ensemble de nos services et départements sous un même toit, la collaboration n'en est que plus pratique", ont déclaré les trois figures politiques.

"Cette collaboration nous rend plus forts face aux défis et aux catastrophes. Les inondations et la crise du coronavirus ont renforcé la pertinence de travailler ensemble. Cette inauguration en est le symbole", a encore dit Meyrem Almaci, présidente de Groen.