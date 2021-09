Le traditionnel concert sur la Grand-Place de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles - son 50e anniversaire - aura bien lieu cette année, le vendredi 24 septembre précisément. L'affiche est alléchante : Clara Luciani, Eddy De Pretto Aldebert, Barbara Pravi, Saule & Cali, Dorad, Delta, Noe Preszow, Lubiana, Antoine Delie, Mustii et la chorale Sing fort the moment et la troupe de dans 2Mad.

"Vu la situation sanitaire particulière, cette évènement se déroulera uniquement sur la Grand-Place", précise la FWB. "Concrètement, cela signifie que pour accéder au spectacle sur la Grand-Place, chaque personne de plus de 12 ans devra présenter son Covid Safe Ticket valide et une pièce d’identité. Ce système sera d’application pour le public, les équipes, les artistes et les journalistes."

Le public de la Grand-Place pourra dès lors assister à l’événement sans masques ni distanciation sociale. Il suffira simplement de fournir un des éléments ci-dessous :

1. Une vaccination complète (2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines

2. Un test PCR négatif datant de moins de 72H (date et heure de prélèvement)

3. Un test antigénique négatif datant de moins de 48H (date et heure de prélèvement)

4. Ou un certificat de guérison faisant suite à un test PCR Positif (de plus de 10j et moins de 180j)