De nombreux critères au sujet de la régularisation des personnes sans-papiers ont donc été annoncés lors de cette réunion. Pourtant "toutes les réponses négatives dont nous avons pu prendre connaissance concernent des dossiers qui répondent en très grande partie aux lignes directrices", ce qui provoque la colère des représentants des sans-papiers. "Ces 20 dernières années, j'ai été sollicité pour plusieurs sorties de grèves de la faim des sans-papiers et ai été en dialogue avec quatre ministres différents, explique l'avocat Alexis Deswaef. Sammy Mahdi est le premier qui ne tient pas sa parole ! (...) C'est une trahison sans nom et n'avons pas d'autre choix que de la dénoncer publiquement." Sa consoeur Marie-Pierre de Buisseret a "le sentiment d'avoir contribué à mettre fin à la grève de la faim et d'avoir été dupée par le Secrétaire d'etat". Mehdi Kassou parle quant à lui de confiance rompue, "des centaines de vies sont instrumentalisées à des fins politiques" exprime-t-il dans le communiqué, en espérant faire réagir les partis qui menaçaient de quitter le gouvernement si un décès arrivait lors de la grève de la faim.

Les premiers retours sur les dossiers des personnes ayant introduit une demande de régularisation suite à la grève de la faim de cet été commencent à tomber. Tous seraient négatifs, et des obligations de quitter le territoire commencent également à être distribuées. Dans un communiqué publié ce matin, la plateforme citoyenne "BXL Refugees" a décidé de rendre publiques certains échanges qui ont lieu lors d'une réunion en juillet entre le secrétaire d'Etat Sammy Mahdi (CD&V) et son chef de cabinet Teddy Roosemont, les avocats Alexis Deswaef et Marie-Pierre de Buisseret, Mehdi Kassou (porte-parole de la plateforme citoyenne) et le père Daniel Alliet de l'église du Béguinage. Lors de cette réunion, des promesses auraient été tenues par les autorités publiques concernant les critères de régularisation, mais celles-ci seraient aujourd'hui bafouées par l'Office des Etrangers.