"Avance encore un peu. Tire !" Devant le but, le jeune gardien s’étire de tout son long mais il est déjà trop tard, la balle file au fond des filets. A peine a-t-il le temps de se relever qu’un autre joueur s’élance à l’entrée du rectangle, concentré. Sur le bord du terrain, son entraîneuse du jour lui donne des consignes à l’aide de ses mains. Et pour cause ce samedi, l’école des jeunes de l’Union Saint-Gilloise a accueilli des enfants sourds et malentendants.

Ces derniers sont portés par le projet Ekho Sport de Georges Kapin. Lancé en septembre, il permet à des jeunes fans de football de pratiquer leur passion dans un cadre adapté à leur handicap. "Mon neveu est malentendant et il a des difficultés à jouer au foot avec les autres. Pourtant, comme les autres enfants