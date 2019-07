Ce Belge est hospitalisé au Panama après une terrible agression. Ses proches récoltent de l’argent pour son rapatriement

En dix jours, 120 personnes ont déjà répondu à l’appel aux dons lancé sur internet par Lola Lavaud. La cagnotte organisée en faveur de Didier Spautz s’élève désormais à 11.745 euros. Mais il en faut encore plus du double pour pouvoir rapatrier ce Bruxellois d’origine vers la Belgique.

Hospitalisé au Panama depuis la mi-juillet, l’homme s’y trouve dans un état jugé particulièrement inquiétant par sa famille. Il s’est retrouvé dans le coma après avoir l’objet d’une violente agression par un serveur d’un restaurant dans lequel il travaillait au Panama. “Didier a été agressé au travail par derrière par un membre du personnel. Il a été étranglé et a perdu conscience. Plus de la moitié de son cerveau a été privée d’oxygène. Il avait des douleurs au bras et à la tête, ne voyait que 80 % d’un œil et perdait l’équilibre. Pourtant, l’hôpital public local l’a congédié en disant qu’il allait bien. Le lendemain soir, Didier s’est effondré et fut incapable de bouger. Il a alors été hospitalisé mais dans de très mauvaises conditions. Son épouse, qui est ma soeur, s’inquiétait sur place mais on lui répétait que c’était inutile jusqu’à ce qu’un scanner confirme l’état critique de Didier”, souligne Lola, ajoutant que son beau-frère souffre de paralysie du bras et de la jambe gauches.

“L’IRM montre aussi des obstructions de l’aorte et de la carotide, ainsi qu’une lésion à l’arrière du cerveau qui expliquerait son incapacité à bouger et à avaler. Il n’a rien mangé ni rien bu depuis l’agression. De plus, son incapacité à avaler le fait tousser constamment et rend le repos ou le sommeil presque impossible”, poursuit Lola dont la maman vient de se rendre dans l’urgence au Panama dans l’espoir de faire revenir Didier à Bruxelles.

“L’assurance médicale de Didier ne le couvre que pour les traitements effectués en hôpital public. Mais en raison de la gravité de la situation et de la mauvaise gestion médicale et logistique rencontrée sur place, il a été transféré dans un hôpital privé”.

La famille ne sait pas faire face aux factures de soins sur place ni au coût lié au rapatriement de David Spautz. "Nous avons de graves problèmes financiers et avons besoin d’aide pour payer les factures médicales".

Le montant actuel de la cagnotte fait, certes, déjà chaud au coeur des proches de Didier, “c’est énorme cet élan de solidarité et j’en profite ici pour remercier tout le monde” mais la famille espère voir encore les dons augmenter afin de faire soigner Didier en Belgique et “sortir enfin de ce cauchemar”, termine Lola.